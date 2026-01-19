Stan Wawrinka hat in Melbourne stets sein bestes Tennis gespielt. Das gilt auch noch mit 40 Jahren. Die Fans bekommen ihn deshalb mindestens noch ein weiteres Mal zu sehen.

Melbourne (dpa) – Die Zeit von Stan Wawrinka bei den Australian Open ist noch nicht vorbei. Der 40 Jahre alte Schweizer, der am Ende der Saison seine Tennis-Karriere beenden wird, setzte sich in seinem Erstrundenspiel in Melbourne gegen den Serben Laslo Djere mit 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) durch und steht bei seinem Lieblings-Grand-Slam damit in der zweiten Runde.

«Ich bin wegen euch noch einmal wiedergekommen», sagte Wawrinka, der 2014 bei den Australian Open seinen Ersten von insgesamt drei Grand-Slam-Titeln holte, an die ihm zujubelnden Fans gerichtet.

Wawrinka triumphiert in besonderer Zeit

Wawrinka triumphierte in einer Zeit, in der die Superstars Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und auch Andy Murray die Siege bei den vier Grand-Slam-Turnieren eigentlich unter sich ausmachten. Auch deshalb ist er vor allem in Australien extrem populär.

Im Alter von 40 Jahren und 296 Tagen ist Wawrinka der zweitälteste Spieler in der Geschichte des Profitennis, der in Melbourne ein Spiel gewonnen hat. Älter war 2020 nur der Kroate Ivo Karlovic (40 Jahre und 326 Tage).