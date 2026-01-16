Der Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen schweren Bandendiebstahls gesucht. Im Jahre 2018 wurde er zu einer Haftstrafe von 4 Jahren 9 Monaten verurteilt. Im Dezember 2019 wurde der Vollzug der Restfreiheitsstrafe ausgesetzt und er in sein Heimatland abgeschoben. Infolge des Urteils wurde ihm das Recht auf Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet aberkannt, was für ihn eine befristete Wiedereinreisesperre bis Dezember 2026 nach sich zog. Mit der nun vollzogenen Rückkehr ins Bundesgebiet wird die Vollstreckung der noch ausstehenden 656 Tage Restfreiheitsstrafe nachgeholt. Er wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Noch 656 Tage Haft zu verbüßen - Bundespolizei nimmt Rumänen fest
Lesezeit 1 Minute