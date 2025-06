Rio de Janeiro (dpa) – Keine 24 Stunden nach dem Auftaktsieg gegen Südkorea haben die deutschen Volleyballerinnen ihr zweites Spiel in der Nationenliga verloren. Das DVV-Team unterlag den Olympiasiegerinnen aus Italien in Rio de Janeiro 2:3 (25:22, 10:25, 25:20, 13:25, 9:15). Erfolgreichste Angreiferin im deutschen Team war Lina Alsmeier mit 15 Punkten.

Unter ihrem neuen Trainer Giulio Bregoli bekommt es die deutsche Auswahl am Samstag (18.30 Uhr MESZ) als Nächstes mit Gastgeber Brasilien zu tun. Die Nationenliga dürfte den deutschen Frauen vor allem dazu dienen, Form und Selbstbewusstsein für die Weltmeisterschaft ab Ende August in Thailand aufzubauen. Zwischen den Turnieren steht noch die EM-Qualifikation an.

In der Nationenliga bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Die besten acht kommen in die K.o.-Runde. Für die deutschen Männer geht es in der kommenden Woche los.