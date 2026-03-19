Eva Lys ist zurück. Doch der Weg zu alter Stärke wird nicht einfach. Das merkt die Hamburgerin schon in Miami.

Miami (dpa) – Eva Lys hat bei ihrem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause eine Niederlage kassiert. Die 24 Jahre alte Hamburgerin verlor beim WTA-1000-Turnier in Miami in der ersten Runde gegen die Ukrainerin Julija Starodubzewa mit 1:6, 4:6.

Dabei war Lys die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken. Die Nummer 77 der Tennis-Welt hatte sich beim United Cup in Sydney zu Beginn des Jahres eine Knieverletzung zugezogen und war danach bei den Australian Open gleich zum Auftakt gescheitert. Danach hatte Lys eine Pause einlegen müssen.

In Indian Wells hatte sie zuletzt kurz vor Turnierbeginn zurückgezogen, in Miami fühlte sich Lys nun wieder bereit. Doch gegen Starodubzewa fehlte der Norddeutschen noch die Power in den Grundschlägen und besonders beim eigenen Aufschlag. Zwar steigerte sich Lys im zweiten Satz, musste sich am Ende aber doch nach 77 Minuten geschlagen geben.

Auch Hanfmann raus

Bei den Männern schied Yannick Hanfmann in der ersten Runde aus. Der 34 Jahre alte Karlsruher, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, musste sich dem 19 Jahre alten spanischen Qualifikanten Rafael Jódar mit 4:6, 6:4, 1:6 geschlagen geben.