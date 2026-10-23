Eishockey
NHL: Überragender Draisaitl führt Oilers zum Sieg
Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes
Leon Draisaitl (r.) steuerte fünf Scorerpunkte zum Oilers-Sieg bei.
Codie McLachlan. DPA

Leon Draisaitl trumpft beim Sieg seiner Edmonton Oilers gegen die Carolina Hurricanes groß auf.

Edmonton (dpa) – Ein überragender Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zum nächsten Sieg geführt. Die Oilers gewannen ihr Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes mit 6:5 nach Penaltyschießen, Draisaitl steuerte zwei Tore und drei Vorlagen zum Erfolg bei. Die identische Bilanz gelang auch seinem kongenialen Partner Connor McDavid.

Den entscheidenden Treffer im Shootout zwischen den beiden punktbesten Teams der Liga erzielte Ryan Nugent-Hopkins. Für die Oilers war es bereits der achte Sieg im zehnten Saisonspiel.

© dpa-infocom, dpa:261023-930-880786/1

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