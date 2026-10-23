Edmonton (dpa) – Ein überragender Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zum nächsten Sieg geführt. Die Oilers gewannen ihr Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes mit 6:5 nach Penaltyschießen, Draisaitl steuerte zwei Tore und drei Vorlagen zum Erfolg bei. Die identische Bilanz gelang auch seinem kongenialen Partner Connor McDavid.

Den entscheidenden Treffer im Shootout zwischen den beiden punktbesten Teams der Liga erzielte Ryan Nugent-Hopkins. Für die Oilers war es bereits der achte Sieg im zehnten Saisonspiel.