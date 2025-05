Sunrise (dpa) – Der deutsche Eishockeyprofi Nico Sturm und Titelverteidiger Florida Panthers haben den ersten Matchball zum Einzug in die Finalserie der NHL-Playoffs vergeben. Das Team aus Sunrise verlor sein Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes mit 0:3 und musste damit in der Best-of-seven-Serie die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Folge hinnehmen.

Sturm kehrte erstmals nach knapp drei Wochen in den Kader der Panthers zurück, kam aber nur sieben Minuten zum Einsatz. Der 30-Jährige ersetzte den verletzten A.J. Greer. Im fünften Spiel der Serie am Mittwoch (Ortszeit) hat Florida die nächste Chance, erneut den Titel in der Eastern Conference einzufahren. Es wäre der dritte Finaleinzug für Florida in Folge.