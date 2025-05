Der Gegner von Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers im Finale der Western Conference in den NHL-Playoffs steht fest. Die Dallas Stars setzen sich in sechs Spielen gegen den Hauptrunden-Ersten durch.

Dallas (dpa) – Die Dallas Stars haben zum dritten Mal in Folge das Finale der Western Conference in den NHL-Playoffs erreicht und treffen dort wie im Vorjahr auf die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl. Damals hatten sich die Oilers in sechs Spielen durchgesetzt.

Thomas Harley von den Dallas Stars erzielte in Spiel sechs der Serie gegen die Winnipeg Jets in der Verlängerung den Siegtreffer zum 2:1 – wodurch Dallas die Serie mit 4:2 gewann. Winnipeg hatte als bestes Team der Hauptrunde die Presidents' Trophy gewonnen.

Siegtreffer fällt im einzigen Powerplay des Spiels

Beide Mannschaften agierten äußerst konzentriert und vorsichtig. In einem Spiel mit wenigen Abschlüssen hatte Mark Scheifele die Jets zu Beginn des Mitteldrittels in Führung gebracht (26.). Der Center hatte am Vormittag vom unerwarteten Tod seines Vaters erfahren und war für die Partie fraglich gewesen.

Sam Steel erzielte wenig später den Ausgleich für die Stars (32.). Kurz vor Ende des Schlussdrittels kassierte Scheifele die einzige Strafe des Spiels, als er Steel bei einem Konter zu Fall brachte – kurz vor Ende des Powerplays traf dann Harley zu Beginn der Verlängerung.