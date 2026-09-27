St. Brown ist früh in der Saison in guter Form und erzielt den nächsten Touchdown für die Lions. Für die große Überraschung sorgt das Team eines anderen Deutschen gegen den Super-Bowl-Champion.

Detroit (dpa) – Der deutsche Football-Star Amon-Ra St. Brown hat auch im dritten Saisonspiel der Detroit Lions einen Touchdown erzielt. Beim 31:24-Heimsieg gegen die New York Jets fing St. Brown einen kurzen Pass von Quarterback Jared Goff für den ersten Touchdown seiner Mannschaft. Für den 26-Jährigen war es bereits der fünfte Touchdown der Saison. Danach hatten die Lions lange alles unter Kontrolle und zogen bis auf 24:10 davon, ehe zwei Touchdowns der Jets im Schlussviertel nochmal für Spannung sorgten.

Für die Überraschung des Spieltags sorgten die Washington Commanders um den deutschen Profi Brandon Coleman mit einem 33:31 gegen die Seattle Seahawks. In der spannenden Partie leistete sich Seahawks-Quarterback Sam Darnold bei seinem ansonsten starken Comeback im Schlussviertel einen bitteren Fehlpass in die Hände von Kain Medrano, der damit in die Endzone lief.

Darnold kam auf 379 Yards nach Pässen und hatte vier Touchdown-Pässe. Trotzdem gab es für die Seahawks die erste Niederlage seit dem Sieg im Super Bowl gegen die New England Patriots, die Commanders hatten ihre beiden ersten Saisonspiele verloren und mussten auf den verletzten Stamm-Quarterback Jayden Daniels verzichten. Sein Vertreter Marcus Mariota verbuchte 183 Yards und drei Touchdown-Pässe.

Texans und Klein warten weiter auf ersten Saisonsieg

Marlin Klein und die Houston Texans warten dagegen weiter auf den ersten Sieg der Saison und verloren auch das Duell der bislang sieglosen Teams mit den Indianapolis Colts. Ein Field Goal 16 Sekunden vor Schluss besiegelte das 17:19, das für die Colts eine saisonübergreifende Serie von neun Niederlagen beendete. Klein wurde erneut regelmäßig aufs Feld geschickt, blieb aber wie in der zweiten Woche ohne Zuspiel von Quarterback C.J. Stroud.

Ebenfalls bei drei Niederlagen stehen die Miami Dolphins und die Los Angeles Chargers. Die Dolphins verloren zu Hause gegen die Kansas City Chiefs 10:24. Travis Kelce erzielte erneut einen Touchdown, Quarterback Patrick Mahomes leistete sich einen Fehlpass und beendete den Trip mit zwei Touchdown-Pässen und einem Raumgewinn von 246 Yards. Die Chargers verloren unterdessen ihr Heimspiel gegen die Buffalo Bills 16:24 und sind früh in der Saison eine der großen Enttäuschungen der Liga.