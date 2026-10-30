Green Bay (dpa) – NFL-Profi Christian Watson ist beim Sieg der Green Bay Packers gegen die Carolina Panthers ins Krankenhaus gekommen – und danach wieder aufs Spielfeld zurückgekehrt. Der wichtigste Wide Receiver der Packers musste in der Klinik untersucht werden, nachdem er sich im zweiten Viertel der Partie an der Brust verletzt hatte, als er einen Pass über 53 Yards fing. In der zweiten Halbzeit kehrte Watson unter großem Jubel der Heimfans aufs Feld zurück und half seinem Team zum 27:19-Sieg im legendären Lambeau Field. Er beendete die Partie mit acht gefangenen Pässen für einen Raumgewinn von insgesamt 113 Yards. Niemand hatte eine bessere Ausbeute.

Für Green Bay war es der fünfte Erfolg im achten Saisonspiel. Die Panthers kassierten die vierte Niederlage im siebten Spiel der NFL-Saison. Packers-Quarterback Jordan Love hatte drei Touchdown-Pässe. Zu Beginn des Schlussviertels warf er eine Interception bei einem Passversuch auf Matthew Golden in der End Zone und gab den Panthers damit etwas Hoffnung auf ein Comeback. Die Gäste erzielten auch noch einen Touchdown, konnten die Packers aber nicht mehr gefährden.