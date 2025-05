Die New York Knicks haben Titelverteidiger Boston Celtics in den NBA-Playoffs ausgeschaltet. Durch den Sieg stehen die Knicks erstmals nach 25 Jahren wieder in den Conference-Finals.

New York (dpa) – Die New York Knicks haben den Titelverteidiger Boston Celtics in beeindruckender Manier aus den NBA-Playoffs geworfen. Mit 119:81 (64:37) gewannen die Knicks zu Hause das sechste Spiel der zweiten Runde, entschieden die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 Siegen für sich und stehen damit zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 wieder im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketballliga.

Bei den Knicks erzielten gleich vier Spieler über 20 Punkte, dabei kam Karl-Anthony Towns auf ein Double-Double von 21 Punkten und zwölf Rebounds. Die Celtics mussten erneut auf ihren Starspieler Jayson Tatum verzichten, der sich im vierten Duell einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, und hatten in Jaylen Brown (20 Punkte) ihren besten Werfer.

Schon zur Pause war die Partie praktisch entschieden, New York führte klar (64:37). Mit dem 27-Punkte-Vorsprung stellten die Knicks ihren Teamrekord für ein Playoff-Spiel ein.

Knicks und Pacers treffen sich nach 25 Jahren wieder in den Conference-Finals

«Das ist ein großartiger Sieg, wir sind eine Runde weitergekommen», sagte Knicks-Cheftrainer Tom Thibodeau, der früher als Assistenztrainer bei den Celtics gearbeitet hatte. «Aber wir müssen auch verstehen, dass wir uns auf die nächste Serie vorbereiten müssen.»

Diese hält für die Knicks ein Duell mit den Indiana Pacers bereit, die überraschend die Cleveland Cavaliers, das beste Team der Hauptrunde im Osten, ausgeschaltet hatten. Vor 25 Jahren, als die Knicks zuletzt in den Conference-Finals standen, waren die Pacers ebenfalls ihr Gegner. Das erste Spiel findet am Mittwoch (Ortszeit) in New York statt, der Sieger der Serie wird in den NBA-Finals um den Titel kämpfen.