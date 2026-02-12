Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters Hannover - mehr als 2.500 Euro Spendeneinnahmen





Wie auch im Vorjahr war das Bundespolizeiorchester Hannover, unter der Leitung von Matthias Wegele, zu Gast. Begleitet wurde das Orchester von der deutsch-äthiopischen Sängerin Menna Mulugeta, die sowohl national als auch international bereits als Stimmwunder und Energiebündel für Begeisterung sorgte.



Der Spendenerlös in Höhe von 2.536,80 Euro kommt den Jugendabteilungen der Prümer Sportvereine zugute. Stadtbürgermeister Markus Fischbach nahm den symbolischen Spendenscheck aus den Händen des Inspektionsleiters der Bundespolizei Trier, Polizeioberrat Lucas Bauer, entgegen und bedankte sich herzlich im Namen der Vereine für die finanzielle Unterstützung.



