Neujahrskonzert - Bundespolizeiorchester Hannover zu Gast in Prüm

Die Bundespolizei Trier und die Stadt Prüm laden am 21. Januar 2025, 19:00 Uhr zum traditionellen Neujahrskonzert in der Karolingerhalle in Prüm ein.





In diesem Jahr wird erstmals das Bundespolizeiorchester Hannover zu Gast sein. Unter der Leitung von Matthias Höfert haben die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm aus Klassik, Musical- und Filmmusik vorbereitet. Mit dem Konzert wird die jahrelange Verbundenheit der Bundespolizei Trier mit der Bevölkerung in und um Prüm zum Ausdruck gebracht.



Der Eintritt ist frei. Spendengelder des Konzertes kommen dem Verein "Ein Geschenk für Kinder", welcher sich für hilfsbedürftige Kinder in der Eifelregion einsetzt, zugute.



