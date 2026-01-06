Neujahrskonzert - Bundespolizeiorchester Hannover spielt in Prüm





Auch in diesem Jahr wird wiederum das Bundespolizeiorchester Hannover zu Gast sein. Unter der Leitung von Matthias Wegele spielen die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm aus Klassik, Musical- und Filmmusik. Begleitet wird das Orchester von der deutsch-äthiopischen Sängerin Menna Mulugeta, die sowohl national als auch international bereits als Stimmwunder und Energiebündel für Begeisterung sorgte. Mit dem Konzert wird die jahrelange Verbundenheit der Bundespolizei Trier mit der Bevölkerung in und um Prüm zum Ausdruck gebracht.



Der Eintritt ist frei. Spendengelder des Konzertes kommen den Jugendabteilungen der sportreibenden Vereine in Prüm zugute. Die Bundespolizei Trier und die Stadt Prüm freuen sich auf ihren Besuch.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell