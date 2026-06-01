Sean Sweeney übernimmt als Cheftrainer die Orlando Magic. Der 41-Jährige soll das Team von Franz Wagner und Tristan da Silva aus der Playoff-Krise führen.

Orlando (dpa) – Das NBA-Team der Orlando Magic um die Basketball-Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva hat einen neuen Cheftrainer. Wie das Team aus Florida mitteilte, übernimmt wie erwartet Sean Sweeney die Mannschaft. Der bisherige Assistenztrainer der San Antonio Spurs ist der 16. Cheftrainer in der Club-Geschichte und wird mit den Spurs noch die Finalserie der NBA gegen die New York Knicks bestreiten.

Der 41-Jährige gilt als Trainer mit einer Stärke für defensive Stabilität und hat aus den Spurs binnen eines Jahres eines der Abwehr-stärksten Teams der Liga gemacht. Zuvor war er als Co-Trainer bei den Dallas Mavericks und arbeitete im Trainerstab der slowenischen Nationalmannschaft auch mit Luka Doncic.

Die Magic hatten sich nach dem frühen Playoff-Aus nach fünf Jahren von Jamahl Mosley getrennt. Trotz einer 3:1-Führung gegen die Detroit Pistons hatte Orlando die Best-of-Seven-Serie in der ersten Runde noch verloren. Auch in den beiden vergangenen Jahren war das Team jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Neben Franz Wagner steht auch da Silva für die kommende Saison unter Vertrag. Ob Moritz Wagner weiter für das Team spielt, ist offen.