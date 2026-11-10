Deutschlands Sportvereine übertreffen eine magische Millionenmarke. DOSB-Präsident Thomas Weikert spricht von einem echten Meilenstein. Die Zahl der Vereine geht allerdings zurück.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Sportvereine in Deutschland haben erstmals die Marke von 30 Millionen Mitgliedern geknackt. Das geht aus der jüngsten Erhebung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zum Stichtag 1. Januar 2026 hervor. Demnach zählen die rund 85.000 Sportvereine exakt 30.082.466 Mitgliedschaften. Das sind gut 700.000 mehr als bei der alten Bestmarke ein Jahr zuvor, ein Plus von 2,63 Prozent.

«30 Millionen Mitgliedschaften sind ein echter Meilenstein. Dafür gilt zuallererst mein großer Dank all den Vereinen und Engagierten an der Basis, die das möglich machen», sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert. Sportvereine seien Orte für soziale Treffpunkte, «hier entstehen Gemeinschaft und Zusammenhalt». Weikert forderte dazu auf, die Vereine noch mehr zu fördern, «damit sie ihre Aufgaben im Sinne unserer Gesellschaft bestmöglich leisten können».

Mehr Mitglieder, aber weniger Vereine als im Vorjahr

Während die Mitgliederzahlen, etwa bei Frauen mit einem Plus von 2,52 Prozent und bei Männern (2,17 Prozent), stiegen, gibt es weniger Vereine als im Vorjahr. Von 85.303 ging es um 465 Vereine runter auf 84.838, ein Minus von 0,55 Prozent.

Unangefochten an der Spitze steht weiterhin der Fußball mit fast 8,3 Millionen Mitgliedern (plus 3,41 Prozent). Dahinter folgen Turnen mit unverändert knapp 5,3 Millionen Mitgliedern und Alpenverein sowie Tennis mit jeweils etwas über 1,5 Millionen Mitgliedern.

Mitglieder verloren haben unter anderem Gewichtheben, Reiten, Taekwondo und Rudern. Bei den olympischen Sportarten gingen die Zahlen am deutlichsten beim Squash, das 2028 in Los Angeles seine Olympia-Premiere haben wird, mit einem Minus von 10,91 Prozent zurück.

Hamburger Sportvereine wachsen am stärksten

Die Mitgliederzahlen der Landessportbünde aller 16 Bundesländer gingen derweil nach oben. Spitzenreiter ist wie im Vorjahr Hamburg mit einem Plus von 6,59 Prozent gefolgt von Bayern (4,33 Prozent) und Brandenburg (3,89 Prozent). Den geringsten Zuwachs verzeichnete Sachsen-Anhalt (0,40 Prozent).