Warschau (dpa) – Polens neuer Nationaltrainer Jan Urban will Stürmerstar Robert Lewandowski möglichst in die Nationalelf zurückholen. «Im Moment können wir es uns nicht leisten, dass Robert nicht in der Nationalmannschaft ist», sagte er der 63-Jährige in einem Videointerview des polnischen Fußballverbandes PZPN in Warschau. Er sei bereit, zu Gesprächen mit dem früheren Dortmunder und Münchner Spieler nach Barcelona zu fahren.

Lewandowski als überragende Figur des polnischen Fußballs hatte im Juni den Rückzug aus der Auswahl verkündet, nachdem Urbans Vorgänger Michal Probierz ihm die Kapitänsbinde weggenommen hatte. Er hat bislang 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt. Polnische Medien wie auch die Fans erwarten eine Rückkehr des 36-jährigen; er selbst hat sich aber bislang nicht geäußert.

Urban setzt auf Gespräche

Bei seiner Vorstellung als Nationaltrainer sagte Urban, er wolle die Probleme in der Mannschaft durch Gespräche lösen. «Das habe ich schon immer so gemacht. Ich möchte mir eine, zwei und drei Seiten anhören.» Er sagte Lewandowski nicht direkt eine Rückgabe der Kapitänsbinde zu. Die Frage solle aber vor den nächsten Gruppenspielen der WM-Qualifikation geklärt werden, sagte Urban, der zuletzt den Verein Gornik Zabrze trainiert hat.

In der europäischen Qualifikationsgruppe G liegt Polen derzeit auf Platz drei und muss am 4. September in Rotterdam beim Spitzenreiter Niederlande antreten.