Rodri erlitt in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss und fiel monatelang aus. Nun hat der Spanier nach der Club-WM wieder Verletzungsprobleme. City-Coach Guardiola erklärt den Stand.

Manchester (dpa) – Neue Sorgen um Manchester Citys Weltklasse-Fußballer Rodri: Der in der vergangenen Spielzeit bei seinem Club nach einer schweren Verletzung schmerzlich vermisste Star geht angeschlagen in die neue Saison. Das sagte Star-Trainer Pep Guardiola laut der Nachrichtenagentur PA. Demnach zog sich der spanische Nationalspieler beim Club-WM-Aus von Manchester City in den USA gegen Al-Hilal eine Leistenverletzung zu.

««Er trainiert gerade und es geht ihm seit zwei oder drei Tagen besser», sagte Guardiola. Die Verletzung sei aber schwer gewesen. «Hoffentlich ist er während der Länderspielpause wieder richtig fit.» Vorher dürften maximal Kurzeinsätze möglich sein, wie Guardiola einschätzte: «Hoffentlich kann er in den Spielen (vorher) ein paar Minuten spielen, aber das Wichtigste ist, dass er keine Schmerzen hat. Denn wir wollen nicht, dass er zurückkommt und sich wieder verletzt.»

Vollständige Rückkehr wohl erst im September

Demnach wäre mit einer vollständigen Rückkehr erst im September zu rechnen. Anfang September ist der Liga-Spielbetrieb für Länderspiele erstmals in der anstehenden Saison unterbrochen.

Der Ausfall ist der nächste Rückschlag für den 29-Jährigen, der die zurückliegende Saison beinahe komplett wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte. Taktgeber Rodri war erst bei der Club-WM Ende Juni nach neun Monaten wieder in die Startelf zurückgekehrt. Im Achtelfinale schied Manchester dann überraschend gegen den krassen Außenseiter Al-Hilal aus Saudi-Arabien aus.

Drei Spieltage bis zur Länderspiel-Pause

Die Premier-League-Saison startet für City am 16. August mit einem Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers. Vor der Länderspielpause stehen die Duelle mit Tottenham Hotspur und Brighton & Hove Albion an.