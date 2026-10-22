Er wird nur einen Hauch größer, bietet aber mehr digitale Erlebnisse und vor allem zwei neue Antriebsvarianten - so rollt die fünfte Generation des BMW X5 vor.

München (dpa/tmn) – Die fünfte Auflage des BMW X5 soll zum Jahreswechsel zu Preisen ab 94.800 Euro an den Start geht. Dabei wird es für die neue Generation des Geländewagens mehr Antriebsvarianten denn je geben, wie der Hersteller mitteilt.

Nachdem Benziner und Diesel mit Mild-Hybrid den Anfang gemacht haben, folgen früh im neuen Jahr ein Plug-in-Hybrid und erstmals eine rein elektrische Version, bevor vermutlich im Jahr darauf die Brennstoffzelle das Quintett komplett macht. Zwar soll diese mit Wasserstoff betriebene Variante mit rund 750 Kilometern Reichweite und Boxenstopps wie ein Benziner aufwarten, doch kommt ihr die neue Elektrovariante bereits verdächtig nahe.

Der elektrische BMW soll rund 800 Kilometer weit kommen

Schließlich hat der Akku laut BMW eine Kapazität von 141 kWh und reicht damit für 802 Normkilometer. Ist er leer gefahren, wird mit bis zu 460 kW nachgeladen. Binnen zehn Minuten fließt deshalb laut BMW im besten Fall der Strom für 350 Kilometer und von 10 auf 80 Prozent dauert es 23 Minuten.

Auch sonst wird dieser iX5 60 xDrive flott: Seine zwei Motoren leisten 425 kW/578 PS, beschleunigen den knapp drei Tonnen schweren Konkurrenten von Autos wie Audi Q7 und Mercedes GLE in 4,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und ermöglichen bis zu 210 km/h.

Wer auf einen Verbrenner schwört, bekommt den X5 jeweils mit Drei-Liter-Sechszylindern als Diesel mit 210 kW/286 PS oder als Benziner mit 294 kW/400 PS. Und wer sich nicht entscheiden kann, bestellt einen der beiden Plug-in-Hybriden. Sie haben laut bis zu 450 kW/612 PS und bieten bestenfalls 102 Kilometer elektrische Reichweite.

So verändern sich Interieur und die Form

Neben der Auswahl beim Antrieb ist es vor allem das Anzeigekonzept, das den Unterschied zum Vorgänger ausmachen soll: Wie alle Modelle der sogenannten Neuen Klasse bekommt auch der X5 deshalb jetzt eine Anzeigenband über den gesamten Fuß der Frontscheibe, ein schräg angeschnittenes Zentraldisplay und ein neues Lenkrad mit horizontalen Speichen und Sensortasten unter Klarglas.



Das Karosseriedesign ist dagegen nur verhalten verändert und bei den Abmessungen tut sich ebenfalls wenig: Der X5 wächst lediglich wenige Zentimeter und streckt sich nun auf 4,99 Meter.