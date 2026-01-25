Die Nummer eins der Welt macht in Melbourne weiter einen starken Eindruck. Gegen eine 19 Jahre Kanadierin wird sie erst am Ende gefordert.

Melbourne (dpa) – Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat bei den Australian Open als erste Tennisspielerin das Viertelfinale erreicht. Der zweimalige Melbourne-Champion setzte sich im Achtelfinale gegen Victoria Mboko aus Kanada mit 6:1, 7:6 (7:1) durch und steht damit bei einem Grand-Slam-Turnier zum 13. Mal nacheinander in der Runde der letzten Acht.

Sabalenka, die im Vorjahr im Finale überraschend gegen die Amerikanerin Madison Keys verloren hatte, verwandelte in der Rod Laver Arena nach 86 Minuten ihren fünften Matchball.

Mboko steigert sich zu spät

Die 27-Jährige aus Belarus hatte gegen die acht Jahre jüngere Kanadierin lange Zeit alles im Griff. Sabalenka führte 6:1, 4:1, ehe sich Mboko steigerte und der großen Favoritin doch noch einen harten Kampf lieferte. Beim Stand von 4:5 wehrte die Kanadierin drei Matchbälle ab und nahm Sabalenka dann den Aufschlag ab.

Die Entscheidung musste nun im Tiebreak fallen, wo Sabalenka ihre eindrucksvolle Nervenstärke erneut unter Beweis stellte. Es war der 20. Tiebreak in Serie, den die Nummer eins der Welt gewann. Letztmals verlor sie bei den French Open 2023 einen Tiebreak.