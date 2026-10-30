Nasses Laub, feuchte Straßen und schlechte Sicht: Der Herbst ist da - und bringt schlechte Straßenverhältnisse mit. Worauf es jetzt ankommt.

München/Berlin (dpa/tmn) - Wenn im Herbst und Winter Nebel aufzieht, wird es auf den Straßen gefährlich: Autofahrer sehen andere Verkehrsteilnehmer oft erst spät, Radfahrer werden leichter übersehen. Wer bei schlechter Sicht unterwegs ist, sollte deshalb besonders aufmerksam sein und für gute Sichtbarkeit sorgen.

Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen und ausreichend Abstand halten, so der ADAC. Bei einer Sichtweite von weniger als 50 Metern sind laut Straßenverkehrsordnung höchstens 50 Stundenkilometer erlaubt. Unsicher, wie viel 50 Meter sind? Orientierung bieten Leitpfosten am Straßenrand, die in der Regel 50 Meter auseinanderstehen.

Wichtig ist auch die Wahl der richtigen Beleuchtung. Bei Nebel sollte das Abblendlicht manuell eingeschaltet werden, raten die Experten. Der Grund: Auf die Lichtautomatik sei bei Nebel und diesigem Wetter nicht immer Verlass.

Das Tagfahrlicht reicht bei schlechter Sicht nicht aus. Aber Vorsicht: Fernlicht kann durch Reflexionen die Sicht sogar verschlechtern. Bei erheblicher Sichtbehinderung sind Nebelscheinwerfer eine gute Wahl. Die Nebelschlussleuchte ist erst bei einer Sichtweite von weniger als 50 Metern erlaubt und muss ausgeschaltet werden, sobald sich die Sicht bessert.

Radfahrer müssen auf gute Sichtbarkeit achten

Fahrradfahrer müssen bei Nebel ganz besonders auf sich aufpassen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) empfiehlt, auf eine gute Beleuchtung zu achten, am besten mit Nabendynamo und LED-Licht. Diese Kombination sei zuverlässig, wartungsarm und langlebig.

Auch Reflektoren sind wichtig, um von anderen gesehen zu werden. Am Fahrrad sind sie Pflicht, an der Kleidung schützen sie zusätzlich. Wer keine reflektierende Kleidung hat, kann sich mit Reflektorbändern für Arme und Beine helfen.

Nasses Laub und feuchte Straßen können rutschig sein. Auch Radfahrer sollten deshalb ihre Geschwindigkeit reduzieren, vorausschauend fahren und abrupte Brems- und Lenkmanöver vermeiden.