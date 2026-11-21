New York (dpa) – Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat seine aktuelle Topform erneut unter Beweis gestellt und die Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer Gala zum Sieg geführt. Der 25-Jährige erzielte 35 Punkte beim 113:111-Auswärtserfolg gegen die Brooklyn Nets und verwandelte dabei knapp drei Sekunden vor dem Ende auch den entscheidenden Korb zum Sieg.

Das Spiel war gleichzeitig auch der nächste Auftritt im NBA Cup, nach drei Gruppenspielen steht Orlando makellos da und hat gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Für den gebürtigen Berliner Wagner war es das fünfte Spiel mit 30 oder mehr Punkten in den vergangenen sieben Partien. Sein Teamkollege und Landsmann Tristan da Silva begann das Spiel auf der Bank und steuerte schließlich sechs Punkte zum Sieg bei.

Hartenstein jubelt – Talfahrt bei Schröder-Team geht weiter

Grund zur Freude hatte auch Isaiah Hartenstein. Der Deutsch-Amerikaner feierte mit Ex-Champion Oklahoma City Thunder einen 126:120-Erfolg gegen die New Orleans Pelicans. Hartenstein trat offensiv kaum in Erscheinung und warf nur dreimal Richtung Korb, er kam auf fünf Punkte. Allerdings gab der 28-Jährige auch vier Assists und sammelte gute acht Rebounds. Überragender Akteur bei den Thunder war Topstar Shai Gilgeous-Alexander mit 40 Punkten.

Ohne den weiterhin verletzten Dennis Schröder setzte sich die Talfahrt der Charlotte Hornets fort. Das Team um die beiden deutschen Rookies Hannes Steinbach und Christian Anderson verlor bei den Atlanta Hawks mit 97:111. Es war die vierte Niederlage in Serie und die zehnte Pleite in den vergangenen elf Spielen. Im NBA Cup steht das Aus in der Gruppenphase nach der dritten Niederlage im dritten Spiel bereits fest.

Anderson bekam 21 Minuten Spielzeit und erzielte vier Punkte, außerdem gab er zwei Assists. Steinbach kam erneut nicht zum Einsatz, zuletzt durfte er am 10. November beim bislang letzten Sieg gegen die Cleveland Cavaliers mitwirken. Schröder fällt weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung aus und verpasste bereits das sechste Spiel nacheinander.