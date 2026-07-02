Jaylen Brown ist Anführer bei den Boston Celtics, vor zwei Jahren holte er dort den NBA-Titel. Doch das Team schickt ihn zur Konkurrenz.

Philadelphia (dpa) – In der NBA kommt es zu einem spektakulären Tauschgeschäft. Jaylen Brown wechselt von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers und ist damit der nächste Basketball-Topstar mit neuem Team für die kommende Saison.

Die Celtics bekommen bei dem Geschäft, über das US-Medien übereinstimmend berichteten, Paul George und dürfen mehrmals in NBA-Drafts junge Spieler auswählen. Der Deal ist auch bemerkenswert, weil die 76ers und die Celtics in der Eastern Conference direkte Konkurrenten sind.

Der 29 Jahre alte Brown war in der vergangenen Saison der viertbeste Punktesammler der Liga und in der verletzungsbedingten Abwesenheit von Jayson Tatum über Monate der wichtigste Spieler im Kader der Celtics. 2024 war er entscheidender Teil des Teams, das die Celtics zum alleinigen Rekordmeister der NBA machte. Der 36 Jahre alte George ist neunmaliger Allstar in der besten Basketball-Liga der Welt.

Zukünftig mit Embiid und Maxey

Bei den 76ers spielt er zukünftig an der Seite von Joel Embiid und Tyrese Maxey. In der vergangenen Saison kam er im Schnitt auf 28,7 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,1 Vorlagen je Spiel.

In der NBA gab es in den vergangenen Tagen schon einige spektakuläre Entscheidungen. LeBron James wird nach acht Jahren die Los Angeles Lakers verlassen, sein neues Team steht noch nicht fest. Giannis Antetokounmpo wechselte von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat. Kawhi Leonard zog es von den Los Angeles Clippers zurück zu den Toronto Raptors, mit denen er einst den ersten NBA-Titel der Team-Geschichte holte.