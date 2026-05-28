Donald Trump will bei den NBA-Finals dabei sein – eingeladen vom Knicks-Eigentümer. Der US-Präsident schwärmt von dem Team aus seiner Geburtsstadt.

Washington (dpa) – Kurz vor der Fußball-WM im eigenen Land hat US-Präsident Donald Trump nun auch seine Liebe zum Basketball entdeckt. Der 79-Jährige sagte vor Journalisten, der Eigentümer der New York Knicks, James Dolan, habe ihn zu den NBA-Finals eingeladen. «Mann, was für ein Team», sagte der gebürtige New Yorker Trump bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. «Sie haben einige wirklich großartige Spieler.»

Die New York Knicks machten den Einzug in die Endspielserie der nordamerikanischen Basketballliga mit einem 130:93-Auswärtssieg bei den Cleveland Cavaliers um den deutschen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder perfekt. Die «Best of seven»-gewann der Club aus New York klar mit 4:0.

Die Knicks stehen zum ersten Mal seit 1999 wieder in den NBA-Finals. Dort werden sie auf Titelverteidiger Oklahoma City Thunder um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein oder die San Antonio Spurs treffen. In dieser Serie steht es 2:2 nach Siegen. «Die Knicks haben wirklich jahrelang gelitten», sagte Trump. «Momentan läuft es gut für sie.»