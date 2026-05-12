Die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder gleichen ihre Viertelfinalserie in den NBA-Playoffs aus. Oklahoma City Thunder und Isaiah Hartenstein sind bereits einen Schritt weiter.

Cleveland (dpa) - Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers dürfen weiter auf den Einzug ins Halbfinale der NBA-Playoffs hoffen. Angeführt von einem überragenden Donovan Mitchell gewannen die Cavaliers ihr zweites Heimspiel gegen die Detroit Pistons mit 112:103 und glichen in der Best-of-seven-Serie nach zwei Niederlagen zum Auftakt in Detroit zum 2:2 aus. Das fünfte Spiel steigt am Mittwochabend (Ortszeit) wieder bei den Pistons.

Mitchell war mit 43 Punkten der herausragende Spieler auf dem Parkett. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehte der 29-Jährige auf und erzielte allein im dritten und vierten Viertel insgesamt 39 Punkte. Damit stellte er den Playoff-Rekord für die meisten Punkte in einer Halbzeit ein. Auch der zweite Topstar der Cavaliers, James Harden, überzeugte mit 24 Punkten und 11 Assists. Schröder kam wie gewohnt von der Bank und steuerte in 20 Minuten sieben Zähler bei.

Hartenstein und OKC schalten Lakers aus

Den Sprung in die nächste Runde haben Isaiah Hartenstein und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hingegen bereits geschafft. Die Thunder gewannen bei den Los Angeles Lakers mit 115:110 und setzten sich in der Serie ungefährdet mit 4:0 durch. Hartenstein steuerte fünf Punkte und zehn Rebounds bei, bester Werfer der Partie war einmal mehr Thunder-Topstar Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Punkten.

Für Oklahoma war es der achte Playoff-Sieg im achten Spiel der laufenden Saison, bereits die Erstrunden-Serie gegen die Phoenix Suns hatte OKC mit 4:0 für sich entschieden. Im Halbfinale trifft Oklahoma auf den Sieger der Serie zwischen den San Antonio Spurs und den Minnesota Timberwolves. Nach vier Spielen steht es dort 2:2.