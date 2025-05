Berlin (dpa) – Nationalspieler Antonio Rüdiger will nach seinem Wutausbruch im Pokalfinale und seiner Verletzung bald wieder für Real Madrid auflaufen. «Ich denke, ich bin bei der Club-WM zurück», sagte der 32-Jährige bei der Icon League in Berlin. Das Turnier findet von 14. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Es gehe ihm gut, er sei noch in der Erholung, sagte Rüdiger.

In seinem letzten Spiel für die Madrilenen hatte er für negatives Aufsehen gesorgt. Kurz vor dem Ende der Verlängerung des Pokal-Endspiels gegen den FC Barcelona (2:3) hatte der bereits ausgewechselte Rüdiger den Schiedsrichter wüst beschimpft und mit einem Gegenstand beworfen. Der Nationalspieler wurde für sechs Spiele gesperrt.

Rüdiger über Alonso: «Was Neues ist gut»

Sportlich hielt sich der Schaden für den Deutschen aber in Grenzen: Der 32-Jährige musste wegen einer Meniskusverletzung nämlich ohnehin eine längere Zwangspause einlegen. Für das Finalturnier der Nations League Anfang Juni in München und Stuttgart wurde er von Julian Nagelsmann wegen der kurzen Regenerationszeit nicht nominiert.

Rüdigers neuer Trainer bei Real steht seit Sonntag fest. Xabi Alonso kommt von Bayer Leverkusen. «Was Neues ist gut. Er hat gute Arbeit geleistet, hoffentlich auch bei uns», sagte der Abwehrspieler. Der 43-Jährige wird die Mannschaft bereits bei der Club-Weltmeisterschaft betreuen.