Wimbledon
Nächster Wow-Auftritt von Tennisspielerin Osaka
Wimbledon
Wieder ein aufsehenerregender Auftritt: Naomi Osaka.
Maja Smiejkowska. DPA

Naomi Osaka liebt Mode und setzt die auch gern auf dem Tennisplatz in Szene. Nun hat sie auch beim Rasenklassiker in Wimbledon eine aufsehenerregende Kleider-Show hingelegt.

Lesezeit 1 Minute

London (dpa) – Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka hat mit ihrer Kleiderwahl in Wimbledon einmal mehr für einen Hingucker gesorgt. Trotz der strengen Kleiderregeln beim Rasenklassiker setzte sie auch in London ein modisches Statement.

Die frühere Weltranglisten-Erste kam zu ihrem Erstrundenmatch beim dritten Grand Slam des Jahres gegen die Französin Elsa Jaquemot mit einer Art abgewandeltem Kimono ganz in Weiß und mit schwingenden Ärmeln auf den Platz. Vor dem Einschlagen legte Osaka ihr Outfit ab. In Wimbledon ist vorgeschrieben, dass die Kleidung der Tennisprofis fast ausschließlich weiß sein muss.

Bekannt für filmreife Auftritte

Osaka ist für ihre extravagante Kleidung auf dem Tennisplatz bekannt. Auch bei den vergangenen Grand-Slam-Turnieren hatte sie aufsehenerregende Auftritte hingelegt.

Bei den French Open war Osaka unter anderem mit einem Glitzer-Outfit zur Auftaktpartie gegen die Deutsche Laura Siegemund erschienen. «Weißt du, wenn der Eiffelturm nachts funkelt? Ich denke irgendwie, dass ich so aussehe», hatte sie in Paris gesagt.

© dpa-infocom, dpa:260629-930-305620/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren