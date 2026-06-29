Naomi Osaka liebt Mode und setzt die auch gern auf dem Tennisplatz in Szene. Nun hat sie auch beim Rasenklassiker in Wimbledon eine aufsehenerregende Kleider-Show hingelegt.

London (dpa) – Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka hat mit ihrer Kleiderwahl in Wimbledon einmal mehr für einen Hingucker gesorgt. Trotz der strengen Kleiderregeln beim Rasenklassiker setzte sie auch in London ein modisches Statement.

Die frühere Weltranglisten-Erste kam zu ihrem Erstrundenmatch beim dritten Grand Slam des Jahres gegen die Französin Elsa Jaquemot mit einer Art abgewandeltem Kimono ganz in Weiß und mit schwingenden Ärmeln auf den Platz. Vor dem Einschlagen legte Osaka ihr Outfit ab. In Wimbledon ist vorgeschrieben, dass die Kleidung der Tennisprofis fast ausschließlich weiß sein muss.

Bekannt für filmreife Auftritte

Osaka ist für ihre extravagante Kleidung auf dem Tennisplatz bekannt. Auch bei den vergangenen Grand-Slam-Turnieren hatte sie aufsehenerregende Auftritte hingelegt.

Bei den French Open war Osaka unter anderem mit einem Glitzer-Outfit zur Auftaktpartie gegen die Deutsche Laura Siegemund erschienen. «Weißt du, wenn der Eiffelturm nachts funkelt? Ich denke irgendwie, dass ich so aussehe», hatte sie in Paris gesagt.