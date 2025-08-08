Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen ist fix: Nach erfolgreichen Jahren verlässt auch Keeper Lukas Hradecky die Werkself. Durch einen Neuzugang hätte dem Finnen wohl die Bank gedroht.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusens langjähriger Stammkeeper und Mannschaftskapitän Lukas Hradecky wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Monaco. Der finnische Fußball-Nationaltorhüter erhält beim französischen Ligue-1-Club einen Zweijahresvertrag bis Juni 2027. Bayer soll für den Torwart laut Medienberichten mindestens drei Millionen Euro an Ablöse einbringen.

«Trotz seines noch ein Jahr gültigen Vertrags haben wir Lukas Hradecky nach sehr freundschaftlichen Gesprächen die vorzeitige Freigabe erteilt. Es war sein Wunsch, nach einer tollen und intensiven Zeit bei Bayer 04 noch einmal als Nummer eins in der Champions League spielen zu können», sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Vereinsmitteilung.

Aussicht auf «Nummer-eins-Status» statt Bank

Hradecky wechselte 2018 von Eintracht Frankfurt zur Werkself und absolvierte insgesamt 286 Pflichtspiele. Der Finne war seit 2018 die klare Nummer eins im Tor der Werkself, führte das Team als Kapitän sensationell zum Double und prägte die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte entscheidend mit. Nach der Verpflichtung des niederländischen Torwarts Mark Flekken hätte dem 35-Jährigen bei Bayer aber wohl der Verlust seines Stammplatzes gedroht.

Für Hradecky geht «eine persönliche Ära» zu Ende. «Ich habe in der BayArena mein Herz an den Verein und an die fantastischen Fans verloren. Nach dem größten Erfolg meiner Laufbahn besteht nun aber die Chance, mir in Monaco den Nummer-eins-Status zu erarbeiten und weiter in der Champions League zu spielen», sagte Hradecky.

Hradecky-Nachfolger in Sicht

Leverkusen soll indes schon einen Nachfolger im Blick haben. Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig soll zum Vizemeister wechseln. Medienberichten zufolge soll der 34-Jährige den obligatorischen Medizincheck bereits am Freitag absolviert haben und eine Ablöse in Höhe von rund zwei Millionen Euro kosten.

In Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und zuletzt Granit Xhaka (AFC Sunderland) hatten zuletzt bereits mehrere Leistungsträger den Vizemeister verlassen. Auch um die beiden Verteidiger Piero Hincapie und Alejandro Grimaldo, Mittelfeldspieler Exequiel Palacios sowie Stürmer Victor Boniface gibt es Wechselgerüchte.