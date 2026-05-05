Bei der vergangenen EM holten beide Teams eine Medaille. Bei der Tischtennis-WM aber wird das Spiel Deutschland gegen Slowenien eine klare Sache. Besonders ein Match sticht heraus.

London (dpa) – Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-WM in London das Achtelfinale erreicht. Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu gewannen mit 3:0 gegen Slowenien und entschieden damit das Duell der beiden Bronzemedaillen-Gewinner der vergangenen Europameisterschaft klar für sich.

Besonders wichtig für diesen Erfolg: Der Weltranglisten-17. Franziska besiegte Sloweniens Topspieler Darko Jorgic in 3:1 Sätzen. Beide spielen in der deutschen Bundesliga zusammen für den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken.

Nächster Gegner ist bereits an diesem Mittwoch Hongkong (18.00 Uhr/Dyn). Die deutschen Frauen spielen am selben Abend ebenfalls in der Runde der besten 16 gegen Nordkorea (20.30 Uhr/Dyn).