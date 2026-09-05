Alexander Zverevs größte Kontrahenten in New York scheiden früh aus. Auch für einen Liebling der US-Fans ist Schluss - trotz einer klaren Führung.

New York (dpa) – Das Feld der hoch gehandelten Titelanwärter und Top-Konkurrenten von Alexander Zverev bei den US Open lichtet sich immer weiter. Der frühere Finalist und Zverev-Angstgegner Taylor Fritz verlor in der dritten Runde überraschend gegen den Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6. Dabei lag der Amerikaner bei einer 2:0-Satzführung auch schon im dritten Durchgang mit einem Break vorne.

Wenig später scheiterte auch der an Nummer fünf gesetzte Flavio Cobolli aus Italien gegen den aufschlagstarken Belgier Alexander Blockx mit 7:6 (7:4), 3:6, 0:6, 3:6. Im French-Open-Finale hatte Zverev dieses Jahr gegen Cobolli gewonnen und damit seinen ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier geholt.

Zverev in der Nacht gegen Chilenen gefordert

Sowohl Fritz als auch Cobolli wären potenzielle Halbfinalgegner von Zverev gewesen. Gegen den Amerikaner hat der Hamburger sieben der vergangenen acht Duelle verloren, nur in Wimbledon gab es diese Saison einen Sieg.

In der Turnierbaum-Hälfte des 29-Jährigen waren zuvor bereits der an Nummer drei gesetzte Kanadier Félix Auger-Aliassime und Alex de Minaur (6) aus Australien früh gescheitert. Von den Mitfavoriten ist auch der serbische Grand-Slam-Rekordtitelgewinner Novak Djokovic schon raus.

Zverev absolviert sein Drittrundenspiel gegen den Chilenen Alejandro Tabilo deutscher Zeit in der Nacht zu Sonntag. Der Hamburger konnte bei seinen ersten beiden Auftritten noch nicht überzeugen und benötigte jeweils fünf Sätze fürs Weiterkommen.