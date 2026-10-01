Tennis-Star
Nadal will derzeit nicht als Trainer arbeiten
Rafael Nadal
Rafael Nadal will derzeit nicht als Trainer um die Welt reisen. (Archivbild)
Asanka Brendon Ratnayake. DPA

Von Rafael Nadal könnten viele lernen. Schließlich hat der Spanier im Tennis alles gewonnen. Sein Wissen will er aber erst einmal nicht als Trainer weitergeben.

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Mallorca (dpa) – Tennis-Ikone Rafael Nadal kann sich derzeit nicht vorstellen, als Trainer auf die ATP-Tour zurückzukehren. «Im Moment habe ich das definitiv nicht vor», sagte er in einem Interview von «Sports Illustrated Deutschland». «Ich war in den vergangenen Monaten praktisch ohne Unterbrechung unterwegs. Das würde noch schlimmer werden, wenn ich als Trainer arbeiten würde», sagte der 40 Jahre alte Spanier.

Nadal, der 22 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, hatte seine eindrucksvolle Karriere vor zwei Jahren beendet. Auch, weil er immer wieder von Verletzungen geplagt wurde. «Wenn man jeden Morgen mit Schmerzen aufwacht, ist das körperlich und mental unglaublich belastend. Das ging bei mir über viele Jahre so», sagte die langjährige Nummer eins der Welt nun im Rückblick. «Heute habe ich diese Probleme glücklicherweise kaum noch. Und das ist für mich wahrscheinlich das Wertvollste überhaupt.»

© dpa-infocom, dpa:261001-930-773094/1

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