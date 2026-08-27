Nach Feierabend sexy im Netz unterwegs: Was Beschäftigte wissen müssen, wenn sie erotische Inhalte von sich selbst im Internet verbreiten.

Köln (dpa/tmn) – Es gibt diverse Möglichkeiten, sich im Netz unbekleidet zu zeigen, sei es aus privater Motivation oder um damit Geld zu verdienen. Der Arbeitgeber darf dagegen nur sehr begrenzt Einwände erheben.

Grundsätzlich sei es nicht verboten, sich in seiner Freizeit nackt im Netz zu zeigen, sagt Volker Görzel, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln und Mitglied im Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VDAA). Das Privatleben von Beschäftigten gehe den Arbeitgeber erst einmal nichts an – das gilt auch für Bilder und Videos im Internet. Anders sehe es aus, «wenn man Rückschlüsse auf den Arbeitgeber ziehen kann», schränkt Görzel ein.

Im Streitfall maßgeblich sei immer die Frage, ob der Ruf des Arbeitgebers Schaden nehmen könnte: Hat man vielleicht viel Kontakt zu Kunden und könnte von ihnen auf den entsprechenden Plattformen gefunden werden? Oder ist man ein in der Öffentlichkeit bekanntes Gesicht der Firma?

Nebentätigkeiten sind anzeigepflichtig

Den Firmenlaptop darf man jedenfalls nicht nutzen, um Nacktbilder zu erstellen und zu verbreiten – und die Arbeitszeit natürlich auch nicht. Und wenn mit den Inhalten gewerblich Geld verdient wird, «dann ist man im Bereich der Nebentätigkeit, die immer anzeigepflichtig ist», sagt Görzel.

Beschäftigte, die etwa über Abo-Modelle oder Erotik-Plattformen Einnahmen erzielen, haben ihren Arbeitgeber also darüber zu informieren. Der müsse die Nebentätigkeit in der Regel genehmigen, so Görzel, «es sei denn, seine Interessen werden dadurch berührt».