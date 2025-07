Leverkusen (dpa) – Vor dem Start ins Trainingslager nach Brasilien hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen Malik Tillman vom niederländischen Meister PSV Eindhoven verpflichtet. Der 23 Jahre alte US-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2030.

Der gebürtige Nürnberger soll bei der Werkself die Lücke im offensiven Mittelfeld füllen, die durch den Abgang von Florian Wirtz zum FC Liverpool entstanden ist. In der vergangenen Saison glänzte Tillman mit 16 Toren und fünf Vorlagen in 34 Pflichtspielen für Eindhoven.

«Mit Malik Tillman haben wir eine weitere spielstarke und sehr torgefährliche Offensivkraft für uns gewonnen», wird Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in einer Mitteilung des Clubs zitiert. «Er kann im Mittelfeld variabel die Zehner- und die Achter-Position bekleiden; unser Offensivspiel bekommt durch Maliks Dynamik einen ganz neuen Impuls.»

Tillman freut sich auf die Rückkehr nach Deutschland. «Bayer Leverkusen hat schon immer tollen Fußball gespielt», sagt er, «aber in den zurückliegenden vier, fünf Jahren ist dieser Verein noch einmal enorm gewachsen und interessant geworden für viele Spieler.»

Leverkusens Kader nimmt Konturen an

Medienberichten zufolge soll Tillman den Bundesligisten rund 35 Millionen Euro an Ablöse kosten. Damit wäre der US-Amerikaner einer der teuersten Zugänge in der Vereinsgeschichte. Zuvor hatte Bayer bereits in den U21-Europameister Jarell Quansah vom FC Liverpool rund 30 Millionen Euro Ablöse investiert.

Außerdem wurden bereits Torhüter Mark Flekken (FC Brentford), die Abwehrspieler Abdoulaye Faye (BK Häcken) und Axel Tape (Paris St. Germain U 19) sowie Mittelfeldspieler Ibrahim Maza von Hertha BSC und der junge Stürmer Christian Kofane (Albacete Balompié) verpflichtet.

Tillman, der aus der Jugend des FC Bayern stammt und im Sommer 2024 von den Bayern nach vorheriger Leihe fest zur PSV gewechselt war, soll in Eindhoven eine Ausstiegsklausel gehabt haben. Bayern soll jedoch die Frist für seine Rückkauf-Option verstreichen lassen haben.

Tillman stand am vergangenen Montag noch im Finale um den Gold Cup gegen Mexiko (1:2) und stößt im Trainingslager in Brasilien in der nächsten Woche auf sein neues Team. Bayer hatte in der Woche zuvor in Sao Paulo eine neue Fußballakademie eröffnet.