Florian Wellbrock fügt bei der EM seinem Titelkonto eine weitere Freiwasser-Goldmedaille hinzu. Im Frauenrennen hat die einzige deutsche Starterin bei ihrer Premiere keine Podestchance.

Paris (dpa) – Freiwasserschwimmerin Julia Ackermann hat bei ihrer EM-Premiere in Paris wie erwartet nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Die 19-Jährige aus Chemnitz verfehlte im Rennen über fünf Kilometer einen Top-Ten-Rang um knapp zehn Sekunden. Wenige Stunden nach dem Titel für Florian Wellbrock bei den Männern bestritt die Junioren-Europameisterin ihr erstes EM-Rennen im Erwachsenenbereich.

Den Sieg in der Seine sicherte sich nach etwas mehr als einer Stunde die Italienerin Ginevra Taddeucci. Silber ging an Viktoria Mihalyvari-Farkas aus Ungarn. Bronze sicherte sich die Italienerin Barbara Pozzobon.

Fabienne Wenske, die eigentlich ebenfalls für Deutschlands starten sollte, musste das Rennen kurzfristig absagen.