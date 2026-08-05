Paris (dpa) – Freiwasserschwimmerin Julia Ackermann hat bei ihrer EM-Premiere in Paris wie erwartet nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Die 19-Jährige aus Chemnitz verfehlte im Rennen über fünf Kilometer einen Top-Ten-Rang um knapp zehn Sekunden. Wenige Stunden nach dem Titel für Florian Wellbrock bei den Männern bestritt die Junioren-Europameisterin ihr erstes EM-Rennen im Erwachsenenbereich.
Den Sieg in der Seine sicherte sich nach etwas mehr als einer Stunde die Italienerin Ginevra Taddeucci. Silber ging an Viktoria Mihalyvari-Farkas aus Ungarn. Bronze sicherte sich die Italienerin Barbara Pozzobon.
Fabienne Wenske, die eigentlich ebenfalls für Deutschlands starten sollte, musste das Rennen kurzfristig absagen.
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