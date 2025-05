Der 47-Jährige verletzt sich bei einem häuslichen Unfall. Was genau passiert ist, bleibt zunächst unklar. Nun teilt der ehemalige Fußball-Star ein Foto, das das Ausmaß seiner Verbrennungen zeigt.

Brasilia (dpa) – Der ehemalige Bundesliga-Star Lúcio hat nach seinem häuslichen Unfall ein Foto von sich und seinen Verletzungen aus dem Krankenhaus geteilt. Das Bild, das der Brasilianer bei Instagram postete, zeigt ihn von hinten mit großflächigen Bandagen am Kopf, an beiden Unterarmen sowie an beiden Beinen.

«Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not», schrieb Lúcio. Der Innenverteidiger und frühere Kapitän der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft spielte ab 2001 in der Bundesliga für Bayer Leverkusen. 2004 wechselte er zum FC Bayern München, wo er bis 2009 unter Vertrag stand und dreimal deutscher Meister wurde. Es folgten Stationen bei Inter Mailand und Juventus Turin.

Lúcio hatte sich bei dem häuslichen Unfall Verbrennungen zugezogen und wird seither in Brasilia behandelt. Der 47-Jährige, der mit vollem Namen Lucimar da Silva Ferreira heißt, galt als Verteidiger mit dem Herz eines Stürmers. Legendär waren die langen, ungestümen Vorstöße des Publikumslieblings mit dem Ball am Fuß aus der Innenverteidigung bis in den gegnerischen Strafraum – oft spektakulär, manchmal riskant.