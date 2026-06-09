2025 gewinnt Tennisspielerin Tatjana Maria sensationell in London. Dennoch muss sie diesmal zunächst durch die Qualifikation und demonstriert erneut ihre Klasse auf Rasen.

London (dpa) – Ein Jahr nach ihrem Titel-Coup ist Tennisspielerin Tatjana Maria erfolgreich ins Rasenturnier im Londoner Queen's Club gestartet. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau bewies beim 6:3, 6:3 gegen die Griechin Maria Sakkari einmal mehr ihre Qualitäten auf Rasen. Nach 1:25 Stunden machte Maria den Erfolg gegen die frühere Weltranglisten-Dritte perfekt.

«Ich bin sehr glücklich und erleichtert. Denn ich war nervös», sagte die Deutsche. Als klare Außenseiterin geht sie nun in das Achtelfinale gegen die topgesetzte Jelena Rybakina aus Kasachstan.

Im vergangenen Jahr war Maria bei dem WTA-500er-Turnier ein sensationeller Erfolgslauf mit mehreren Siegen gegen Topspielerinnen gelungen. Der Titelgewinn aus dem vergangenen Sommer ist der größte Erfolg ihrer Karriere. Trotz des Coups bekam sie für die diesjährige Auflage keine Wildcard und musste zunächst die Qualifikation überstehen.

Auch zweite deutsche Teilnehmerin gewinnt

In der zweiten Runde steht auch Laura Siegemund. Die 38-Jährige aus Metzingen behauptete sich mit 6:2, 6:3 gegen Francesca Jones aus Großbritannien. Siegemund fordert nun die an Nummer zwei gesetzte Amanda Anisimova aus den USA heraus.