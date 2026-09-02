Die Negativserie für Daniel Altmaier bei Grand-Slam-Turnieren setzt sich fort. Zum vierten Mal scheidet der Tennisprofi diese Saison direkt zum Start aus. Dabei geht es ihm körperlich schlecht.

New York (dpa) – Geplagt von gesundheitlichen Problemen ist Tennisprofi Daniel Altmaier bei den US Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Spieler ließ sich während seiner Partie gegen den Amerikaner Zachary Svajda mehrfach behandeln und verlor verdient mit 3:6, 1:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Damit sind beim Grand-Slam-Turnier in New York von den vier gestarteten männlichen deutschen Spielern nur noch Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff in der zweiten Runde dabei.

Altmaier mit Stethoskop abgehört

Nach ausgeglichener Anfangsphase konnte Altmaier nicht mehr mit dem 23 Jahre alten Svajda mithalten. In einer Behandlungspause wurde der Kempener unter anderem mit einem Stethoskop abgehört, zudem wurde ihm der Puls gemessen. Altmaiers Zustand besserte sich zunächst nicht, er war offensichtlich zu diesem Zeitpunkt kaum konkurrenzfähig.

Nach dem glatten Verlust des zweiten Satzes sah es so aus, als wolle Altmaier bereits aufgeben. Für längere Zeit verließ er den Platz. Er machte doch weiter, kam besser ins Spiel und holte sich den dritten Durchgang. Nach einer längeren Regenpause unterliefen Altmaier jedoch wieder mehr Fehler, so dass er beim vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres bereits zum vierten Mal in der ersten Runde ausschied.