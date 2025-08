Florian Neuhaus trainiert nach seinem Mallorca-Video derzeit noch nicht wieder mit den Profis bei Borussia Mönchengladbach. Plötzlich ist offenbar eine Rückkehr in die 2. Liga wieder Thema.

Düsseldorf/Mönchengladbach (dpa) – Der nach seinem Mallorca-Eklat bei Borussia Mönchengladbach in Ungnade gefallene Florian Neuhaus könnte vor einer Rückkehr zu Fortuna Düsseldorf stehen. Laut «Bild» arbeitet der Fußball-Zweitligist an einem Wechsel des aktuell noch degradierten Mittelfeldspielers.

Zwar sei Neuhaus dem Bericht zufolge noch nicht bereit, den Rückschritt in die 2. Liga zu gehen. Die Gespräche zwischen beiden Vereinen seien aber «so gut gelaufen, dass Fortuna der Überzeugung ist, mit dem Nachbarn eine Lösung finden zu können».

Fortuna sieht «wünschenswerte Lösung»

Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs bekräftigte gegenüber der «Rheinischen Post» die Pläne: «Solange seinerseits oder vonseiten der Gladbacher keine endgültige Entscheidung getroffen ist, werden wir dieses Thema als wünschenswerte Lösung im Hinterkopf haben.»

Allofs bestätigte auch ein früheres Interesse: «Dass wir da im vergangenen Jahr schon mal angeklopft haben, ist richtig. Es wäre fahrlässig, wenn wir das nicht täten, weil Flo jemand ist, der bereits bei Fortuna war. Wenn es eine Gelegenheit gibt, ihn zu verpflichten, sollte man nicht versäumen, sie zumindest zu prüfen. Das machen wir von Zeit zu Zeit immer wieder.» Der 28 Jahre alte Neuhaus spielte bereits in der Saison 2017/18 auf Leihbasis für die Fortuna.

Gladbachs schloss Neuhaus-Rückkehr nicht aus

Ein Problem dürfte Neuhaus' Gehalt sein. Seit dem öffentlich gewordenen Mallorca-Video ist bekannt, dass der Mittelfeldspieler in Gladbach wohl vier Millionen Euro jährlich verdient. In dem in den sozialen Medien kursierenden Ausschnitt ist auch eine despektierliche Aussage über Borussias Sportgeschäftsführer Roland Virkus zu hören.

Gladbach hatte Neuhaus dafür mit einer sechsstelligen Geldstrafe belegt und ihn für vier Wochen in die U23 versetzt. Die Degradierung endet nach diesem Wochenende.

Virkus hatte eine Rückkehr von Neuhaus zuletzt nicht ausgeschlossen und angekündigt, die Situation nach Ablauf der Strafversetzung «rein sportlich» neu zu bewerten.

Der Vertrag des zehnmaligen Nationalspielers bei den Borussen läuft noch bis Juni 2027. Doch schon vor dem Eklat spielte Neuhaus sportlich beim Bundesligisten kaum noch eine Rolle – in der vergangenen Saison stand er nur dreimal in der Startelf und spielte nur einmal durch.