Washington (dpa) – Tennis-Altmeisterin Venus Williams hat nach mehr als einem Jahr Pause ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben und im Doppel einen Sieg verbucht. Die 45-Jährige gewann bei den DC Open in Washington an der Seite der 22 Jahre jüngeren Hailey Baptiste 6:3, 6:1 gegen Eugenie Bouchard und Clervie Ngounoue. Williams hatte zuvor im März 2024 bei den Miami Open aufgeschlagen. Ihr letztes Doppel-Match – mit Schwester Serena bei den US Open 2022 – liegt sogar fast drei Jahre zurück.

Zuletzt hatte Williams, die in ihrer Karriere sieben Grand-Slam-Titel im Einzel, 14 weitere im Doppel sowie vier olympische Goldmedaillen für die USA gewonnen hat, von einer Operation an der Gebärmutter berichtet. «Es ist einfach schön, in der Lage zu sein, zu spielen. Meine Situation ist so anders als noch vor einem Jahr. Es ist wie Tag und Nacht, in der Lage zu sein, sich auf dieses Turnier vorzubereiten anstatt auf eine Operation», sagte sie. In der deutschen Nacht zu Mittwoch trifft Williams im Einzel in der ersten Runde auf ihre Landsfrau Peyton Stearns.