Berlin (dpa) – Für Union Berlins Profi Diogo Leite ist die Saison in der Fußball-Bundesliga nach Club-Angaben vorzeitig vorbei. Der Abwehrspieler war am Sonntag in der Partie beim VfL Bochum (1:1) in der zweiten Halbzeit verletzt ausgeschieden. Nach einem Schuss von Matus Bero zog er sich eine Kehlkopf-Fraktur zu, also einen Bruch des knorpeligen Kehlkopfgerüsts.

Auch aus Sicherheitsgründen macht Leite eine mehrwöchige Spiel- und Trainingspause, um die Gefahr eines erneuten Treffers oder Schlages auszuschließen.

Leite verfolgt das Training als Zuschauer

Leite war am Montag aus Bochum nach Berlin mit dem Zug zurückgereist. Am Dienstagmittag verfolgte Leite gut gelaunt das Training seiner Mitspieler am Rand des Übungsplatzes.

Leite gehörte zu den Stammspielern der Eisernen. Er dürfte in den kommenden Begegnungen wie schon in Bochum durch Routinier Kevin Vogt ersetzt werden. Das nächste Spiel bestreiten die Köpenicker am Samstag (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei gegen Werder Bremen.