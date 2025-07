Marseille (dpa) – Mit einem breiten Grinsen hielt Pierre-Emerick Aubameyang nach einem Jahr in Saudi-Arabien wieder das Trikot von Olympique Marseille in den Händen. «Er läuft, er trifft, er lächelt», schrieb der südfranzösische Traditionsclub dazu in seiner Mitteilung. Der mittlerweile 36 Jahre alte Angreifer aus Gabun, der in seiner von Vereinswechseln geprägten Karriere auch schon für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga spielte, bekam bei OM einen Vertrag, der bis Ende Juni 2027 gültig ist.

«In Marseille hat er mehr als nur einen Verein gefunden: ein Theater, das ihm auf den Leib geschneidert ist», hieß es abschließend in der Mitteilung des Zweiten der französischen Meisterschaft. Aubameyang hatte in der Saison 2023/2024 für Olympique Marseille in 51 Spielen 30 Tore erzielt. Seinen Vertrag bei Al-Qadsiah in Saudi-Arabien hatte er aufgelöst.