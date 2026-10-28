Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl brennt auf ihre Weltcup-Rückkehr. Die 31-Jährige spricht von einer «zweiten Chance» und sagt, ab wann sie diese ergreifen will.

Planegg (dpa) – Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl will nach ihrer Dopingsperre in gut einem Monat in den Weltcup zurückkehren. Sie plane einen Start bei den Rennen im norwegischen Trondheim vom 4. bis 6. Dezember, sagte die 31-Jährige in einer Medienrunde. Die neue Saison beginnt bereits eine Woche zuvor im finnischen Ruka. Carl wird an diesem Wochenende (27. bis 29. November) aber noch bei Fis-Rennen im norwegischen Gaalaa antreten, um die nötigen Punkte für ihre Weltcup-Rückkehr einzufahren.

«Ich habe sehr große Vorfreude», sagte Carl, für die in den ersten beiden November-Wochen noch ein Trainingslager mit dem deutschen Team im finnischen Muonio ansteht. «Jeder Mensch macht Fehler. Wir sind keine Maschinen. Jeder hat seine zweite Chance verdient – und ich möchte sie jetzt so gut wie möglich nutzen», erklärte die Gesamtweltcup-Zweite von 2025.

Positiver Dopingtest im Frühjahr 2025

Carl war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im Frühjahr 2025 positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt. Die folgende Sperre kostete Carl auch die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Norditalien im vergangenen Februar. Seit September trainiert sie wieder mit der Mannschaft.

Bei den Winterspielen 2022 hatte Carl in Peking an der Seite von Katharina Hennig Gold im Teamsprint gewonnen. Sie habe eine große Motivation und hohe Ansprüche an sich selbst, erklärte sie nun. Sie schließe nicht aus, auch 2030 bei den Spielen in den französischen Alpen wieder anzutreten. Erst mal nehme sie aber «jedes Jahr, wie es kommt».