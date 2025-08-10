Nach der Aussöhnung mit dem FC Barcelona plant der wieder zum Kapitän ernannte Marc-André ter Stegen laut Medien einen besonderen Auftritt vor den Fans. Kehrt beim spanischen Meister wieder Ruhe ein?

Barcelona (dpa) - Nach dem Burgfrieden im Streit mit dem FC Barcelona wird sich Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen nach Medienberichten an die Fans wenden. Der Deutsche werde vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Erstligisten Como 1907 am Sonntagabend (21.00 Uhr) eine Rede halten, berichteten die gewöhnlich sehr gut informierten katalanischen Fachblätter «Mundo Deportivo» und «Sport». Der Verein habe ihm dabei geholfen, seine Rede zu formulieren, hieß es.

Das Spiel um den Pokal dient bei Barça auch traditionellerweise dazu, den Fans die Mannschaft vorzustellen. Es ist Brauch, dass sich der Kapitän dabei an die Fans richtet. Die Worte des 33-Jährigen im Stadion Johan Cruyff werden mit großer Spannung erwartet.

Erster Auftritt nach Einigung

Am Freitag hatte es im Streit zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona eine Einigung gegeben. Der wegen einer Rückenverletzung länger ausfallende 33-Jährige gab im Zwist mit seinem Arbeitgeber nach und stimmte der Weiterleitung seiner medizinischen Daten an die Liga doch noch zu. Im Gegenzug stellte der spanische Meister das gegen den deutschen Keeper eingeleitete Disziplinarverfahren ein und ernannte ihn wieder zum Kapitän.

Für Barça ist die Beilegung des Konflikts auch sportlich bedeutsam. Sollte die spanische Liga – wie der Verein – davon ausgehen, dass ter Stegen nach seiner Rückenoperation mindestens vier Monate ausfällt, dürfte Barça den kürzlich für rund 25 Millionen Euro von Espanyol verpflichteten Joan García rechtzeitig zum Saisonstart registrieren. Denn nur bei einer solchen Mindestausfallzeit darf der Verein gemäß der in Spanien geltenden finanziellen Fairplay-Regeln einen Teil des Gehalts des ausfallenden Spielers nutzen, um einen neuen Akteur zu registrieren. Der 24-jährige García soll die neue Nummer eins im Tor des FC Barcelona werden.