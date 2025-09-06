Gegen die Slowakei verletzt sich Serge Gnabry am Arm. Es werden Erinnerungen an eine Blessur vor zwei Jahren wach. Doch für den Bundestrainer gibt es vor dem Nordirland-Spiel gute Nachrichten.

Köln (dpa) – Julian Nagelsmann kann im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland auf Serge Gnabry bauen. Der Offensivspieler des FC Bayern München hatte sich beim 0:2 der Fußball-Nationalmannschaft in der Slowakei am linken Arm verletzt, steht dem Bundestrainer aber am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln zur Verfügung. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund auf Anfrage mit.

Gnabry hatte sich die Blessur in Bratislava in der ersten Halbzeit zugezogen. Im zweiten Abschnitt trug er eine Armmanschette. In der 66. Minute wurde er für den Dortmunder Karim Adeyemi ausgewechselt.

Armbruch vor zwei Jahren

Erst vor zwei Jahren hatte Gnabry in einem DFB-Pokalspiel der Bayern gegen Preußen Münster eine Fraktur der Elle im linken Unterarm erlitten. Er musste damals operiert werden und fiel mehrere Wochen aus.

Nagelsmann bereitet das DFB-Team nach dem blamablen Auftakt in die Ausscheidungsrunde für die WM 2026 auf die Partie gegen die Nordiren vor. Am Nachmittag (16.30 Uhr) steht das Abschlusstraining im Kölner Stadion an. Für den an der Wade verletzten Niclas Füllkrug hatte der Bundestrainer den Dortmunder Maximilian Beier nachnominiert.