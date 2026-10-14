Das Einladungsturnier Six Kings Slam lockt mit viel Geld die größten Tennis-Stars. Nun muss das Turnier wegen der Unruhen verschoben werden.

Riad (dpa) – Nach den jüngsten Angriffen durch die jemenitische Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien wurde das Tennis-Showturnier Six Kings Slam auf Ende des Jahres verschoben. Bei dem hochdotierten Turnier, das ursprünglich für den 21. bis 24. Oktober im Königreich vorgesehen war, sollte auch der zukünftige Weltranglistenerste Alexander Zverev aufschlagen. Nun soll das Turnier vom 27. bis 30. Dezember über die Bühne gehen.

Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglistenpunkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen – dafür aber viel Geld mit millionenschweren Antrittsprämien. Geladen sind sechs Top-Spieler im Tennis, darunter Zverev, der Spanier Carlos Alcaraz und Novak Djokovic aus Serbien.