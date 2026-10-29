Im Duell zweier Tennis-Routiniers feiert Jan-Lennard Struff einen besonderen Erfolg. In Basel gelingt ihm der erste Sieg gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Novak Djokovic.

Basel (dpa) – Jan-Lennard Struff hat nach seinem verlorenen Finale von Brüssel für einen weiteren Achtungserfolg auf der Tennis-Tour gesorgt. Der 36-Jährige gewann im Achtelfinale des Turniers in Basel überraschend gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien mit 6:7 (4:7), 7:5 und 7:6 (7:5).

Den ersten Erfolg nach zuvor acht Niederlagen gegen den 39-Jährigen besiegelte Struff in dem packenden Spiel nach 2:35 Stunden mit seinem 27. Ass der Partie. Im Viertelfinale trifft der Warsteiner nun auf den Portugiesen Nuno Borges.

Routinier Struff hatte den zweiten ATP-Titel seiner Karriere am vergangenen Sonntag knapp verpasst. Beim Turnier in Brüssel unterlag er dem Niederländer Tallon Griekspoor im Endspiel mit 6:4, 3:6 und 4:6. Seinen bislang einzigen Turniersieg hatte Struff 2024 in München geholt.