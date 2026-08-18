Wie geht es mit Serena Williams nach ihrem Comeback nun weiter? Während diese Frage noch offen ist, steht fest, dass sich ihre Schwester weiter auf großer Bühne zeigen wird - trotz einer Negativserie.

New York (dpa) - Trotz 14 Niederlagen in Serie wird Tennis-Altmeisterin Venus Williams im Einzel-Wettbewerb der US Open starten. Die 46 Jahre alte frühere Weltranglisten-Erste erhält eine Wildcard für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison, wie die Veranstalter mitteilten. Die US Open steigen vom 30. August bis 13. September in New York.

Venus Williams, US-Open-Siegerin von 2000 und 2001, tritt nur noch sporadisch auf der Tennis-Tour an und wartet seit Juli des vergangenen Jahres auf einen Sieg im Einzel. Für die US Open hatte sie 2025 eine Wildcard für alle drei Wettbewerbe erhalten - und war bei ihrem Grand-Slam-Comeback nach zwei Jahren Pause eine Zuschauer-Attraktion.

Teilnahme von Serena Williams noch offen

Ihre Schwester Serena Williams hatte in Wimbledon in diesem Sommer eine spektakuläre Rückkehr im Einzel gefeiert, aber in der ersten Runde verloren. Theoretisch könnte auch sie noch eine Wildcard für die US Open bekommen.

Noch offen ist, ob Venus und ihre Schwester Serena Williams (44) im Doppel-Wettbewerb der US Open antreten. In Wimbledon hatte das Duo sein angestrebtes Comeback wegen einer Knieverletzung von Serena Williams aus dem Einzel abgesagt.

Bei der US-Open-Vorbereitung in Cincinnati verlor das erfolgreichste Schwester-Duo der Tennis-Geschichte das gemeinsame Comeback. Gegen Marta Kostjuk (Ukraine) und Peyton Stearns (ISA) verpassten die beiden US-Amerikanerinnen knapp einen Sieg.