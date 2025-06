Kassel (dpa) – Ein mutmaßlicher Einbrecher ist der Polizei in Kassel direkt in die Arme gelaufen. Er wurde festgenommen, als er gerade das Geschäft in der Innenstadt verlassen wollte, in das er in der Nacht zum Mittwoch eingestiegen war, teilte die Polizei mit.

Kurz nach Mitternacht hatte sich ein Sicherheitsdienst bei der Polizei gemeldet, nachdem die Alarmanlage eines Jagdgeschäfts ausgelöst hatte. Vor Ort fanden die Polizeistreife eine eingeschlagene Scheibe, die Beamten umstellten daraufhin das Gebäude. Nur wenig später sei der mutmaßliche Täter dann aus dem Fenster eines Aufenthaltsraums gestiegen und damit direkt in die Arme der Beamten gelaufen.

Vorführung beim Haftrichter

Der 49-Jährige aus Rheinland-Pfalz sei polizeibekannt, hieß es. In seinem Rucksack fanden die Beamten laut Mitteilung mehrere Messer, Armbanduhren und Jagdausrüstung aus dem Geschäft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille. Der Mann steht im Verdacht, für weitere Einbrüche im Kasseler Stadtgebiet verantwortlich zu sein. Er wurde in Polizeigewahrsam gebracht und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.