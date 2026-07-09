Das erste Tennis-Halbfinale der Frauen in Wimbledon wird zu einem Nervenspiel. Coco Gauff kann einen Matchball nicht nutzen. Dann jubelt die Tschechin Karolina Muchova.

London (dpa) – In einem Nervenspiel hat die tschechische Tennisspielerin Karolina Muchova den Wimbledon-Erfolgslauf von US-Star Coco Gauff denkbar knapp gestoppt und ist erstmals ins Endspiel eingezogen. Mit einem Kraftakt setzte sich die Bad-Homburg-Siegerin in einem bis zum Schluss spannenden Halbfinale mit 6:2, 1:6, 7:6 (12:10) durch.

Im Match-Tiebreak entwickelte sich das Duell zu einem Tennis-Krimi, in dem beiden Kontrahentinnen die Anspannung deutlich anzumerken war. Gauff hatte bei 9:8 den ersten Matchball, verschlug aber eine Vorhand. Dann konnte Muchova ihren zweiten Matchball verwandeln und nach 2:35 Stunden jubeln.

Muchova: «Ich zittere»

«Es klingt wirklich nett, im Finale zu sein. Um ehrlich zu sein, es war ein großer Kampf, eine Achterbahnfahrt. Es war nervenaufreibend», sagte die 29-Jährige. «Ich zittere.» Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Gauff hatte die Partie nach dem verlorenen ersten Satz zwischenzeitlich gedreht und deutlich aggressiver gespielt. Der dritte Durchgang verlief ausgeglichen.

Die frühere French-Open-Finalistin Muchova hatte bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius am Ende des Matches etwas müde gewirkt. Körperlich sei sie aber okay, meinte die Tschechin.

Finale am Samstag

In ihrem zweiten Grand-Slam-Finale spielt die Top-Ten-Spielerin am Samstag gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk oder Linda Noskova aus Tschechien um den Titel beim Rasenklassiker. Mit dem Ausscheiden von Gauff wird es damit eine Premierensiegerin bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere geben.

Von anfangs fünf deutschen Frauen im Hauptfeld des dritten von vier Grand-Slam-Turnieren der Saison hatte nur Tatjana Maria die Auftaktaufgabe überstanden, war aber in der zweiten Runde ausgeschieden.