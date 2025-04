Der Tabellenzweite der Handball-Bundesliga tut sich gegen den Außenseiter aus Balingen eine Halbzeit lang schwer. Am Ende steht ein ungefährdeter Sieg.

Köln (dpa) – Die MT Melsungen ist Rekordsieger THW Kiel ins Endspiel um den DHB-Pokal gefolgt und darf weiter auf den ersten Titel in der Vereinsgeschichte hoffen. Der Vorjahresfinalist setzte sich im Halbfinale beim Final Four in Köln gegen den Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten mit 31:27 (15:14) durch. Zuvor hatte Kiel ein dramatisches Duell gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 32:31 nach Verlängerung für sich entschieden.

Die als klarer Favorit in die Partie gegangenen Nordhessen taten sich in der ersten Halbzeit sehr schwer und lagen phasenweise mit drei Toren zurück. Erst nach dem Wechsel bekam der Bundesliga-Tabellenzweite mehr Zugriff und setzte sich Mitte der zweiten Halbzeit beim 24:18 vorentscheidend auf sechs Tore ab. Damit war der Widerstand des Außenseiters gebrochen. Bester Werfer beim Sieger war Spielmacher Erik Balenciaga mit sechs Toren.