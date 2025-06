Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund und Youssoufa Moukoko gehen endgültig getrennte Wege. Der vor allem im Juniorenbereich früher als «Wunderkind» bezeichnete Torjäger wechselt zum FC Kopenhagen. Dies teilte der BVB mit. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Ablösesumme etwa fünf Millionen Euro betragen. Der Offensivspieler war zuletzt an OGC Nizza verliehen. Moukoko hat beim dänischen Club bereits den Medizincheck absolviert.

Entwicklung ins Stocken geraten

Bei den BVB-Profis konnte sich der Torjäger, der bereits im Alter von elf Jahren nach Dortmund kam und im Juniorenbereich für Furore gesorgt hatte, auf Dauer nicht durchsetzen. «Youssoufa hatte sich durch gute Leistungen bei den BVB-Profis zwischenzeitlich bis in die A-Nationalmannschaft gespielt. Leider ist seine Entwicklung zuletzt ins Stocken geraten», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Kein leichter Abschied für Moukoko

Moukoko hatte als Nachwuchsspieler des BVB überragende Werte. In insgesamt 88 U17- und U19-Partien erzielte er 141 Tore. Für die Profis kam er in 99 Spielen auf 18 Treffer. «Es ist nicht leicht, Abschied zu nehmen von einem Club wie dem BVB, denn dieser Verein, meine Mitspieler, Trainer, Förderer und die großartigen Fans werden mir immer viel bedeuten», sagte Moukoko. «Auf der anderen Seite ist es nach einem schwierigen Jahr in Frankreich an der Zeit, mit Optimismus und unheimlich viel Ehrgeiz an einem neuen Ort voll durchzustarten».